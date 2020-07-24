اسعار الدولار مقابل الليرة اللبنانية اليوم الجمعة 24/7/2020

سعر صرف الدولار مقابل الليرة اللبنانية اليوم الجمعة 24-7-2020 ، خلال تعاملات الصرافين ، ننشر لكم أسعار الصرف طبقاً للأسعار المتداولة عند الصرافين فى لبنان وفي البنك المركزي والسوق السوداء.

وفيما يلي أسعار صرف الليرة اللبنانية مقابل العملة الأمريكية الصعبة الدولار، حيث ترتفع عمليات البحث مطلع كل صباح عن سعر الصرف لدي الصرافين والبنوك والمصارف وغيرها في دولة لبنان الشقيق، ونقدم لكم في هذا التقرير تحديث يومي للأسعار بشكل مستمر.

و جاء سعر صرف الدولار مقابل الليرة اللبنانية اليوم الجمعة 24-7-2020 في السوق السوداء بين 7400 ليرة 7600 ليرة، مقارنة بـ 8100 ليرة للدولار الواحد.

فيما أستقر الدولار لدي البنك المركزي اللبناني سعر الصرف الرسمي للدولار عند 1507.5 ليرة. ولا يطبق هذا السعر إلا لدولارات واردات الوقود والأدوية والقمح.

كما أعلنت نقابة الصرافين الدولار اليوم عند 3850 ليرة للشراء و3900 ليرة للبيع. ولا تسمح شركات الصرافة ببيع الدولار عند هذا السعر إلا بشروط معينة ولسداد 4 احتياجات فقط هي رواتب الخدم الأجانب وأقساط الطلاب الجامعيين خارج لبنان وأقساط المنازل وإيجار السكن للطالب خارج لبنان، بشرط تقديم المستندات الدالة على الاستحقاق.