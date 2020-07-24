رابط الاستعلام عن نتائج البكالوريا 2020 في تونس

أعلنت الوزارة عن الموعد النهائي والرسمي قبل عيد الأضحى المبارك 2020، كما أعلنت عن كيفية معرفة النتائج للطلاب والطالبات من خلال الرسائل النصية ، وفي هذا التقرير نتعرف علي التفاصيل الكاملة، ونشرح لكم خطوات استخراج النتائج من خلال ثلاث طرق مختلفة، بالاستعانة بموقع الوزارة أو من خلال الرسائل النصية أو عن طريق الطرق الإلكترونية الأخرى.

و من جانبه أعلن محمد الحمادي، وزير التربية والتعليم التونسي، عن ظهور نتائج البكالوريا رسمياً يوم السبت الجاري الموافق 25 يوليو 2020 أي غداً ، مؤكداً أن النتائج سوف يتم إعلانها قبل عيد الأضحى المبارك ولا تراجع في الأمر ، ومن المقرر أن يتم إعلان النتائج من خلال موقع التربية الوطنية التونسية الإلكتروني، أو من خلال الرسائل النصية “SMS ”، والتي يُمكن التسجيل بها لجميع الطلاب والطالبات من خلال إتباع الخطوات الأتية:

في البداية يتم إرسال رسالة نصية للرقم التالي” 85005 ” ويكون محتواها BAC ونترك مساحة حتى نتمكن من كتابة رقم التسجيل في امتحان البكالوريا ثم نضع علامة “النجمة” وبعدها رقم بطاقة التعريف، ولا ننسى أن رقم تسجيل امتحان البكالوريا يتكون من 6 أرقام فقط، وأيضاً رقم بطاقة التعريف يتكون من 8 أرقام فقط.

يشار إلي أن موعد إعلان نتائج الدورة الرئيسية لامتحان البكالوريا 2020 تم تحديده مؤخراً من قبل الوزارة، حيث أكدت إعلان وظهور النتائج قبل إجازة عيد الأضحى المبارك 2020 مشيرة أنه سيتم إعلانها قبل العيد بـ4 أيام فقط.

و في حالة إعلان رابط نتائج البكالوريا 2020 في تونس عبر education.gov.tn موقع وزارة التربية التونسية يُمكنكم معرفتها من خلال الخطوات التالية:

أولاً يتم الدخول إلي موقع وزارة التربية والتعليم التونسية من خلال هذا الرابط: http://www.education.gov.tn/

ثانيًا عليكم بإدخال رقم الامتحان، ثم كتابة الاسم الرباعي.

ثالثًا عليكم بتحديد القسم.

ثم تحديد العام الدراسي.

ثم تحديد المحافظة من القائمة في الموقع.

ثم النقر علي كلمة “عرض النتائج”.

وبعد قيامكم بتنفيذ الخطوات المذكوره أعلاه ، سيتم ظهور النتائج في الحال وبيان تفصيلي بالدرجات للطلاب والطالبات، ونتمنى لكم التوفيق دايماً.