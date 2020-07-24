دعاء اليوم الثالث من ذي الحجة 1441-2020

دعاء ثالث أيام من شهر ذي الحجة 1441 دعاء العشر الاوائل من ذي الحجة 2020-1441 تكبيرات عيد الأضحى، نتابع معكم ادعية مستحبة في الأيام الاوائل من شهر ذي الحجة 1441، حيث يبحث العديد من الأشخاص عن اليوم الذي سوف يبدأ في شهر ذي الحجة، حيث أنه سوف يبدأ المسلمون في الصيام إلى يوم وقفة عرفات، وذلك من أول يوم في شهر ذي الحجة ولمدة 10 أيام.

دعاء ثالث أيام ذي الحجة 1441هـ وذلك قدوة برسول الله صلى الله عليه وسلم، ولذلك سوف نقدم لكم من خلال موقعنا دعاء العشر الاوائل من ذي الحجة 2020-1441| تكبيرات عيد الاضحى ووقفة عرفات، وأول ايام عيد الاضحى المبارك 2020.

دعاء العشر من ذي الحجة مكتوب بداية شهر ذي الحجة 2020، فقد تم استطلاع هلال شهر ذي الحجة في يوم التاسع والعشرين من شهر ذي القعدة، وذلك ليتبين هل شهر ذي القعدة كاملا 30 يوما او أنه 29 يوما فقط، حيث أنه بناء عليه يتم تحديد يوم وقفة عرفة وأول أيام عيد الفطر المبارك، فإن بداية شهر ذي الحجة سوف تكون في يوم 22 من شهر يوليو الموافق يوم الاربعاء من العام الجاري 2020، وبالتالي فإن يوم وقفة عرفات سوف يوافق يوم الخميس الموافق 30 يوليو، ويكون أول أيام عيد الأضحى المبارك هو يوم الجمعة الموافق 31 يوليو.

دعاء ثالث أيام ذي الحجة 1441

اللھم إني أسألك بفضلك، وعظمتك، وجلالك، وھیبتك، وجبروتك، وقوتك، وبأسمائك الحسنى، وصفاتك العلى، أن تفرج عنا ما نحن فیه، وأن تقدر لنا الخیر فیما نريده وننويه، وأن ترزقنا من رزقك، وأن تظلنا بظلك يوم لا ظل إلا ظلك.

دعاء ليلة الثالث من شھر ذي الحجة 2020

اللھم لا تطوي صفحة ھذه الأيام الفضیلة إلا وقد سترت عوراتنا، ومحوت سیئاتنا، وقبلت توبتنا، وفرجت ھمومنا، واستجبت لدعواتنا، وأصلحت أبنائنا، وبناتنا، وأزواجنا، وغفرت لموتانا، وشفیت مرضانا. اللّھم اجعلنا في ھذه اللیالي من الذين نظرت إلیھم وغفرت لھم ورضیت عنھم، اللّھم اجعلنا في ھذه اللیالي من الذين تُسلّم علیھم الملائكة، يا رب تقبل منا وعلى طاعتك أعنّا وأكرمنا ولا تھنّا.

دعاء العشر الاوائل من ذي الحجة 2020-1441