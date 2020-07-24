تراجع البورصات العالمية مع تصاعد التوتر بين بكين و واشنطن

تراجعت أسواق المال في أوروبا وآسيا اليوم مع زيادة التوتر بين الصين والولايات المتحدة، وذلك بعدما أبلغت بكين واشنطن بضرورة إغلاق قنصليتها في مدينة تشنغدو، ردا على إجراء أمريكي مماثل.

آسيا

و جاءت المؤشرات الصينية في مقدمة الخسائر في آسيا، حيث انخفض مؤشر بورصة شنغهاي بأكثر من 3%، فيما انخفض مؤشر بورصة شنتشن بأكثر من 4%.

كذلك شهدت بورصة هونغ كونغ موجة بيع، وانخفض مؤشرها بأكثر من 2%.

كما تراجعت باقي الأسواق في منطقة آسيا والمحيط الهادئ، وخسرت البورصة الأسترالية نحو 1%، فيما انخفض مؤشرا بورصة مومباي وبورصة كوسبي للأسهم الكورية الجنوبية بنحو نصف في المئة، في حين أغلقت بورصة طوكيو في اليابان اليوم بسبب عطلة.

أوروبا:

كذلك تراجعت الأسهم الأوروبية في مستهل تعاملات اليوم، حيث هبط المؤشر "ستوكس 600" للأسهم الأوروبية بنسبة 1.5%، ويتجه المؤشر نحو تسجيل أكبر تراجع يومي في نحو شهر.

وانخفضت المؤشرات الثلاثة الرئيسية "كاك 40" الفرنسي، و"داكس" الألماني، و"فوتسي 100" البريطاني بأكثر من 1%.

روسيا:

انخفض مؤشرا بورصة موسكو، حيث تراجع مؤشرها للأسهم المقومة بالروبل MICEX بنسبة 0.33%، بحلول الساعة 12:24 بتوقيت موسكو، أما المؤشر RTS للأسهم المقومة بالدولار فقد هبط بنسبة 0.61%.

وجاءت عمليات البيع في البورصات العالمية مع تصاعد التوتر بين أكبر اقتصادين في العالم، الأمريكي والصيني.

وأبلغت وزارة الخارجية الصينية اليوم السفارة الأمريكية ببكين بضرورة إغلاق قنصليتها في مدينة تشنغدو بجنوب غرب الصين، بعد أيام من قرار واشنطن بإغلاق القنصلية الصينية في مدينة هيوستن الأمريكية.