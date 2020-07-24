أسعار الذهب تتجه لتحقيق افضل أداء اسبوعي

اتجهت أسعار الذهب، اليوم الجمعة، صوب تحقيق أفضل أداء أسبوعي في أكثر من 3 أشهر، حيث استقرت الأسعار قرب أعلى مستوى في تسع سنوات، واستفاد المعدن الأصفر من ضعف الدولار.

وسجلت أسعار الذهب في التعاملات الآجلة خلال تعاملات اليوم قراءة عند 1896 دولار للأونصة، وفقا لما أظهره موقع "بلومبرغ".

وبذلك يفصل المعدن النفيس نحو 4 دولارات عن المستوى النفسي المهم 1900 دولار للأونصة.

وكانت أسعار الذهب قد سجلت أمس مستوى 1897.16 دولار للأونصة، وهو أعلى مستوى منذ سبتمبر 2011.

وفيما يلي رسم بياني يظهر منحى تداول الذهب في نحو 30 عاما، وكان الذهب قد سجل في 6 سبتمبر 2011 مستوى 1921.41 دولار للأونصة.