ادخل كلمات البحث ...

^200 مثال: حكومة التوافق الفلسطيني

0 نتيجة

الأكثر رواجا Trending

وكالة فلسطين اليوم الاخبارية

3 Menu
  1. الرئيسية
  2. اقتصاد
  3. عرض الخبر

أسعار الذهب تتجه لتحقيق افضل أداء اسبوعي

  • فلسطين اليوم - وكالات
  • 14:10 - 24 يوليو 2020
اسعار سوق الذهب اسعار سوق الذهب
تقارير
إعلان شركة جوال
مشاركة

اتجهت أسعار الذهب، اليوم الجمعة، صوب تحقيق أفضل أداء أسبوعي في أكثر من 3 أشهر، حيث استقرت الأسعار قرب أعلى مستوى في تسع سنوات، واستفاد المعدن الأصفر من ضعف الدولار.

وسجلت أسعار الذهب في التعاملات الآجلة خلال تعاملات اليوم قراءة عند 1896 دولار للأونصة، وفقا لما أظهره موقع "بلومبرغ".

وبذلك يفصل المعدن النفيس نحو 4 دولارات عن المستوى النفسي المهم 1900 دولار للأونصة.

وكانت أسعار الذهب قد سجلت أمس مستوى 1897.16 دولار للأونصة، وهو أعلى مستوى منذ سبتمبر 2011.

وفيما يلي رسم بياني يظهر منحى تداول الذهب في نحو 30 عاما، وكان الذهب قد سجل في 6 سبتمبر 2011 مستوى 1921.41 دولار للأونصة.

الأكثر مشاهدة

متعلقات