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قوات الاحتلال تمنع إقامة صلاة الجمعة في قرية حارس بمحافظة سلفيت

  • فلسطين اليوم - سلفيت
  • 13:53 - 24 يوليو 2020
مسيرة سلمية ضد التوسع الإستيطاني ومصادرة الأراضي في قرية قوصين غرب نابلس (11) مسيرة سلمية ضد التوسع الإستيطاني ومصادرة الأراضي في قرية قوصين غرب نابلس (11)
تقارير
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أكدت مصادر محلية و شهود عيان بأن قوات الاحتلال الإسرائيلي منعت المواطنين من إقامة صلاة الجمعة فوق أراضي قرية حارس بمحافظة سلفيت، المهددة بالاستيلاء عليها، وتتعرض لاعتداءات متكررة من قبل المستوطنين.

وأكدت المصادر بأن جنود الاحتلال نصبوا حواجز عسكرية وشددوا من إجراءاتهم على مدخل القرية ومحيطها ومنعوا المشاركين من الخروج منها، إضافة لتحرير شرطة الاحتلال مخالفات للمواطنين.

يشار إلى أن الفعالية تقام للأسبوع التاسع على التوالي، بدعوة من فصائل منظمة التحرير ومؤسسات محافظة سلفيت وهيئة مقاومه الجدار والاستيطان، بمشاركة أصحاب الأراضي ومواطنين من المحافظة ونشطاء ومتضامنين.

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