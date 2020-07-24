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الاقتصاد تغلق 23 منشأة تجارية و صناعية مخالفة لاجراءات الوقاية بالضفة الغربية

  • فلسطين اليوم - رام الله
  • 13:06 - 24 يوليو 2020
الشرطة الفلسطينية الشرطة الفلسطينية
تقارير
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أغلقت وزارة الاقتصاد الوطني وشركاؤها (الشرطة، والضابطة الجمركية، والصحة، والمحافظ)، 23 منشأة تجارية وصناعية، مخالفة للإجراءات الصحية الوقائية المتبعة في منع انتشار فيروس "كورونا".

وبينت الوزارة في تقريرها الأسبوعي، اليوم الجمعة، تحرير جهاز الشرطة بناء على توصية اللجنة المشتركة 109 غرامات مالية لأصحاب منشآت تجارية وصناعية مخالفة للإجراءات الصحية تتراوح قيمة الغرامة الواحدة بين 200 شيقل إلى 500 شيقل.

وأوضحت أن طواقم الرقابة والتفتيش نفذت على مدار أسبوع 133 جولة تفتيشية في مختلف المحافظات، شملت 2881 منشأة تجارية وصناعية، تم خلالها ضبط وإتلاف ما يقارب 46 طنا من السلع منتهية الصلاحية، وإخطار 46 مخالفا لتصويب وضعهم القانوني.

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