الاحتلال: سماع دوي انفجارات داخل الحدود ووقوع أضرار في مبنى

أفاد جيش الاحتلال "الإسرائيلي"، اليوم الجمعة، سماع دوي انفجارات بالقرب من السياج الحدودي بين "إسرائيل" وسوريا.

وأوضح المتحدث باسم الاحتلال، أن أضرارا وقعت نتيجة شظايا في مبنى وسيارة مدنية داخل الحدود "الإسرائيلية"، مشيرا إلى أن التفاصيل قيد المراجعة.+

على الصعيد ذاته، قالت مصادر أهلية في بلدة حضر في ريف القنيطرة الشمالي لـ"الميادين"، إن المضادات السورية أطلقت النيران على جسم "إسرائيلي" معاد.

وأشارت المصادر ذاتها، إلى أن الطائرة حاولت التقدم باتجاه جنوب البلدة وتم اجبارها على التراجع إلى داخل الجولان المحتل.

يتبع..