"إسرائيل" تخطر بوقف البناء في 3 منازل جنوب بيت لحم

أفادت مصادر محلية، اليوم الجمعة، أن قوات الاحتلال أخطرت بوقف البناء في ثلاثة منازل في قرية بيت اسكاريا جنوب بيت لحم.

وقال مدير مكتب هيئة مقاومة الجدار والاستيطان في بيت لحم حسن بريجية، إن قوات الاحتلال اقتحمت بيت اسكاريا الواقعة وسط تجمع مستوطنات "غوش عصيون"، وأخطرت ثلاثة منازل بوقف البناء فيها، تعود لعائلة محمد ابراهيم عطا لله، بحجة عدم الترخيص.

وتتعرض قرية بيت اسكاريا لهجمات استيطانية شرسة، يمنع سكانها من التوسع العمراني، في اطار سياسة التهجير للاستيلاء على اراضيهم وتسمين البؤر الاستيطانية المحيطة بها.

وبيت اسكاريا أو ما تعرف بـ"خربة زكريا" هي منطقة معزولة بفعل الجدار والمستوطنات وتقع جنوب غرب بيت لحم، وتحديدا في قلب مجمع مستوطنات "غوش عتصيون" ومكونة من خمسة تجمعات سكنية: بيت اسكاريا، وخلّة البلوطة، ووادي شخيت، وخلة عفانة، ومنطقة الشافعي.