تفعيل رابط فحص المنحة القطرية 100 دولار شهر 6

نشرت وزارة التنمية الاجتماعية في غزة، اليوم الجمعة، أسماء المستفيدين من منحة الـ 100 دولار القطرية، والتي من المقرر البدء بصرفها غدًا السبت عبر فروع البريد.

وكان السفير القطري محمد العمادي، قد أعلن أمس الخميس، أن موعد صرف المنحة القطرية للأسر المتعففة في قطاع غزة، يوم غدٍ السبت.

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وقال السفير العمادي، امس الخميس، إن عملية الصرف ستتم عبر مكاتب البريد في محافظات قطاع غزة لـ 100 ألف أسرة، بواقع 100 دولار للأسرة الواحدة.

وأضاف العمادي أن عملية التوزيع ستستمر حتى يوم الأربعاء الموافق 29/7/2020، مشيرًا إلى أن الصرف سيتم بالتعاون مع الجهات الحكومية المختصة، وضمن معايير السلامة للمستفيدين والمحافظة على مسافات كافية بينهم، وذلك ضمن الإجراءات الوقائية المتبعة لمواجهة تفشي فيروس كورونا.