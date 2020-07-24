الجهاد الاسلامي: اعتراض الطائرة الإيرانية يدلل على النوايا العدوانية الامريكية

أدانت حركة الجهاد الاسلامي في فلسطين، محاولة الاعتداء الإرهابية التي تعرضت لها طائرة الركاب المدنية التابعة لشركة "ماهان" الإيرانية من قبل طائرات حربية معادية في سماء سوريا.

وأكدت الحركة في بيان صحفي وصل "وكالة فلسطين اليوم الإخبارية"، اليوم الجمعة، إن هذا الحادث الإرهابي يدلل على النوايا العدوانية الامريكية ودورها في تهديد الأمن والاستقرار في منطقتنا والعالم .

وقالت إن من حق الجمهورية الاسلامية الإيرانية اتخاذ كل الخطوات والاجراءات وعلى كافة المستويات في الرد على المحاولة الإرهابية بحق الطائرة الإيرانية.

واعترضت مقاتلات حربية أمريكية، أمس الخميس، طائرة إيرانية في الأجواء السورية بدمشق، معرضة حياة الركاب للخطر وهبوط الطائرة بشكل إضطراري.

وكانت وزارة الخارجية الإيرانية قد أكدت، إنها ستدرس تفاصيل حادثة طائرة "ماهان" المدنية لاتخاذ الإجراءات السياسية والقانونية بعد اكتمال جميع المعلومات.

ولفتت الخارجية إلي أنها أبلغت مندوب إيران في الأمم المتحدة مجيد روانتشي، وبدوره أعلم الأمين العام أنطونيو غوتيريش بأن الولايات المتحدة مسؤولة عن أية حادثة تتعرض لها الطائرة أثناء رجوعها إلى العاصمة.