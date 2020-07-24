أمريكا تبرر اعتراض مقاتلاتها الحربية للطائرة الايرانية فوق سوريا!!

قالت الولايات المتحدة الأمريكية، اليوم الجمعة، عقب اعتراض طائرة حربية تابعة لها طائرة إيرانية إن مقاتلة من طراز "إف 15" اقتربت من الطائرة الإيرانية للتحقق من هويتها ولضمان أمن القوات الأمريكية بقاعدة التنف بسوريا.

وقالت القيادة المركزية الوسطى في بيان صحفي: "قامت مقاتلة أمريكية من طراز اف-15 بمهمة جوية روتينية في منطقة قوات التحالف في محافظة التنف في سوريا واقتربت من طائرة "ماهان" المدنية الليلة على مسافة آمنة تبلغ حوالي 1000 متر لتتمكن من رؤيتها".

وأكدت إيران، أمس الخميس، أنها تدرس تفاصيل حادثة طائرة "ماهان" المدنية لاتخاذ الإجراءات السياسية والقانونية بعد اكتمال جميع المعلومات.

وشددت على أنها أبلغت مندوب إيران في الأمم المتحدة مجيد روانتشي، وبدوره أعلم الأمين العام أنطونيو غوتيريش بأن الولايات المتحدة مسؤولة عن أية حادثة تتعرض لها الطائرة أثناء رجوعها إلى العاصمة.

وقال الطيار الإيراني: "كانت الطائرة التي اقتربت مننا بشكل خطير وشكلت تهديدا لنا أمريكية لأنني تواصلت مع طياري المقاتلات وعرفوا أنفسهم على أنهم أمريكيون".

كما أعلن مطار بيروت الدولي، أن عدداً من ركاب الطائرة الإيرانية التي هبطت في مطار بيروت إثر تعرضها لمضايقات جوية من قبل طيران حربي لم يعرف حتى الآن هويته، تعرضوا لإصابات طفيفة نتيجة للهبوط الاضطراري الذي قام به قائدها.