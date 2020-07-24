أمير الكويت يصل أمريكا لاستكمال رحلته العلاجية.. ما حالته؟

وصل أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، امس الخميس، إلى الولايات المتحدة بهدف استكمال علاجه. وفق ما أوردته وكالة "كونا"

وقال الديوان الأميري في بيان صحفي، إن الشيخ صباح وصل إلى الولايات المتحدة وإنه "بحالة صحية مستقرة" وذلك لاستكمال العلاج، برفقة نائب رئيس الحرس الوطني، الشيخ مشعل الأحمد، حيث كان في استقباله سفير الكويت لدى الولايات المتحدة، الشيخ سالم عبد الله الجابر الصباح.

وجاءت رحلة أمير الكويت بعد نجاح العملية الجراحية، الأحد الماضي، حيث نصح الفريق الطبي المعالج والمشرف على صحة الأمير باستكمال العلاج في أمريكا.

ويشار إلى أنه صدر أمر أميري، بالاستعانة بولي العهد، مؤقتًا، بهدف ممارسة بعض اختصاصات أمير الكويت الدستورية، على خلفية توجه أمير البلاد إلى المستشفى لإجراء فحوصات طبية في أمريكا.