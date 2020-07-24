6 أسرى يدخلون أعوامًا جديدة في سجون الاحتلال

يدخل اليوم 24 يوليو/تموز، ستة أسرى من قطاع غزة والضفة المحتلة أعوامًا جديدة في سجون الاحتلال، وهم:

1.الأسير صبحي يوسف صبحي جراد (36 عامًا) من طولكرم المحكوم بالسجن 21 عامًا ومعتقل منذ عام 2003، وأمضى 17 عامًا في السجون.

2.والأسير عبد الناصر محمود رشاد أبو كشك (45 عامًا) من نابلس المحكوم بالسجن 19 عامًا ومعتقل منذ عام 2009، وأمضى 11 عامًا في سجون الاحتلال.

ومن قطاع غزة:

3.الأسير حاتم سالم سليمان أبو ريدة (30 عاماً) من خانيونس جنوب القطاع المحكوم بالسجن الفعلي سبع سنوات ونصف، ومعتقل منذ الاجتياح البري للمناطق الشرقية خلال العدوان الصهيوني على القطاع عام 2014، وأمضى ستة أعوام في السجون ووجهت له المحكمة الصهيونية تهمة الانتماء لحركة الجهاد الإسلامي والمشاركة في عمليات للمقاومة ضد قوات الاحتلال.

4.الأسير إبراهيم محمد رياض إبراهيم أبو شاويش من خانيونس المحكوم بالسجن 13 عاما ونصف ومعتقل منذ عام 2014، وأمضى 6 سنوات في السجون.

5.الأسير جهاد خالد محمد أبو حدايد من خانيونس المحكوم بالسجن ثمانية سنوات ونصف ومعتقل منذ عام 2014، وأمضى 6 سنوات في السجون.

6.الأسير صبري خضر عبد القادر قنديل من مدينة غزة، المحكوم بالسجن ثلاثة سنوات ومعتقل منذ عام 2018، وأمضى عامان في السجون.