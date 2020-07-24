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أسعار الذهب اليوم الجمعة في مصر 24 يوليو 2020

  • فلسطين اليوم - مصر
  • 08:43 - 24 يوليو 2020
أسعار الذهب في مصر أسعار الذهب في مصر
تقارير
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أسعار الذهب اليوم الجمعة 24 يوليو 2020، من أهم المقالات التي يبحث المصريين بشكل يومي، لا سيما فئة التجار وأصحاب محلات الذهب، حيث ارتفعت أسعار الذهب في التداولات اليوم الجمعة.

أسعار الذهب اليوم الجمعة 24-7-2020

عيار 24 = 963.40 جنيه.

عيار 21 = 843 جنيه.

عيار 18 = 722.50 جنيه.

الجنيه الذهب = 6744 ليرتفع بنحو 32 جنيها بالتعاملات الصباحية.

السعر في البورصات العالمية= 1897 دولارًا.

وعن تقارير تم نشرها مؤخرا عن مراكز بحثية لوكالة استثمارية دولية أن هناك رجال أعمال تم تجميد أموالهم شبه كاملة بالذهب بـ12 مليار دولار تقريبا، كما أن الصين بدأت في تأمين بلادها بشراء عدد مهول من الذهب، كما بعض الدول بدأت تنتهج نهج الصين في شراء الذهب بشكل كبيره مع بداية السنه وبعد انتشار فيروس كورونا المستجد بشكل خاص.

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو ( كوفيد-19 ) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي ليحصد حتى الآن 634.689 روحًا، وإصابات تصل لـ15.6067441 مليون حالة، وتعافي 9.470.793 مليون، وتأتي تلك الأرقام هي أرقام لحظية حتى الآن.

وتلجأ الدول إلى اعتبار الذهب كـ"ملاذ آمن" في ظل التطورات العالمية والانهيارات الاقتصادية التي يتعرض لها العالم، لا سيما استمرار جائحة فيروس كورونا المستجد، إلى جانب الأحداث السياسية الكبيرة.

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