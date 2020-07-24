الليرة السورية مقابل الدولار اليوم الجمعة 6 يوليو 2020

سجلت أسعار صرف الليرة السورية اليوم الجمعة 6 يوليو 2020 تحسناً كبيرا، عقب الانهيارات المتتالية التي تعرضها لها خلال الأشهر الماضية.

فقد حققت الليرة السورية تقدماً كبيراً لتهبط تحت مستوى 2000 ليرة وتصل الى سعر 1970 للشراء و2000 للبيع في دمشق امام الدولار.

أسعار صرف الليرة السورية اليوم الجمعة 6 يوليو 2020

وانخفض صرف الدولار ايضاً الى 1990 بيع و 1960 شراء في حلب و 1900 - 1925 ليرة في ادلب.

أسعار صرف الليرة السورية اليوم الجمعة 6 يوليو 2020

وجاء ذلك بعد أقل من شهرين على انهيار تاريخي في قيمة الليرة مقابل الدولار، حيث وصل سعر الدولار الواحد إلى 3500 ليرة، في 8 من حزيران الماضي.

وعلى صعيد الليرة اللبنانية، فقد شهدت تحسنًا كبيرا، حيث وصل سعر دولار الى السوق السوداء بين 7300 شراء و7500 بيع بينما كان يتداول قبل يومين في مستويات فوق 8000 ليرة.

وكانت نقابة الصرّافين قد أعلنت تسعير سعر صرف الدولار الأميركي مقابل الليرة اللبنانية، ليوم الخميس 23/7/2020 حصراً وبهامش متحرك بين: الشراء بسعر 3850 حداً أدنى، والبيع بسعر 3900 حداً أقصى.