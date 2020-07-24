آلاف "الاسرائيليين" يتظاهرون ويطالبون نتنياهو بالاستقالة

تظاهر الآلاف من" الإسرائيليين"، ليلة الخميس، أمام مقر إقامة رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو، مطالبينه بالإستقالة من منصبه على خلفية تهم الفساد وسوء إدارة حكومته لأزمة "كورونا" وتبعاتها الإقتصادية.

وقالت صحيفة "يديعوت أحرونوت" على موقعها الإلكتروني إن "الشرطة اعتقلت 8 متظاهرين"، مشيرةً إلى أن "الاحتجاجات لا تزال متواصلة في شارع بلفور بالقدس والشوارع المحيطة، وسط محاولات من الشرطة لتفريق المتظاهرين مستخدمة خراطيم المياه".

وأشارت الصحيفة إلى أن الشرطة حالت دون وصول تظاهرة لنشطاء اليمين من أنصار نتنياهو إلى المكان، منعاً لحدوث أي صدامات بين المتظاهرين من المؤيدين والمعارضين.

ووفقا للمراقبين، فإن التظاهرات ضد نتنياهو، التي تنظم بصورة شبه يومية وفي عدة مدن، باتت تجتذب الآلاف من مختلف أطياف المجتمع الإسرائيلي بما فيهم اليمين المتطرف.