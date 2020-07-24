كتلة هوائية.. ارتفاع شديد على درجات الحرارة وتحذيرات من التعرض للشمس

توقعت الأرصاد الجوية، اليوم الجمعة، أن يكون الجو صافياً بوجه عام وحاراً نسبياً في المناطق الجبلية حاراً إلى شديد الحرارة في بقية المناطق، ويطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة مع بقائها أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 3 درجات مئوية، والرياح غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا والبحر خفيف ارتفاع الموج.

وفي ساعات الليل، يكون الجو صافياً بوجه عام ومعتدلاً في المناطق الجبلية حاراً نسبياً في بقية المناطق ، والرياح شمالية غربية إلى غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا والبحر خفيف ارتفاع الموج.

أما يوم السبت، يكون الجو صافياً بوجه عام وحاراً نسبياً في المناطق الجبلية حاراً إلى شديد الحرارة في بقية المناطق ، ويطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 4 درجات مئوية، والرياح غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا والبحر خفيف ارتفاع الموج.

وفي يوم الأحد تتأثر البلاد بكتلة هوائية شديدة الحرارة لذا يكون الجو شديد الحرارة وجافاً ، ويطرأ ارتفاع ملموس على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 8 درجات مئوية، والرياح غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا والبحر خفيف ارتفاع الموج.

يستمر تأثير الموجه الحارة يوم الاثنين على البلاد لذا يكون الجو شديد الحرارة وجافاً ، ويطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة مع بقائها أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 7 درجة مئوية، والرياح غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا والبحر خفيف ارتفاع الموج.

وحذرت دائرة الأرصاد الجوية المواطنين من، التعرض لأشعة الشمس المباشرة لفترة طويلة خاصة أثناء ساعات الذروة ما بين الساعة الحادية عشره والساعة الرابعة عصراً، كما حذرت من خطر إشعال النار في المناطق التي تكثر فيها الأعشاب الجافة.