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أول رد إيراني على حادثة اعتراض الطائرة فوق الأجواء السورية

  • فلسطين اليوم - ايران
  • 23:50 - 23 يوليو 2020
ايران ايران
تقارير
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اعترضت مقاتلات أمريكية مساء اليوم الخميس، طائرة ماهان الإيرانية القادمة لبيروت فوق الأجواء السورية بدمشق.

وأفاد التلفزيون الإيراني أن "إصابات بين المسافرين إثر هبوط إضطراري للطائرة المدنية الإيرانية بعد مضايقتها من قبل طائرة حربية أمريكية، مبينة أن عدد من ركاب الطائرة بجروح نتيجة الارتفاع والانخفاض المفاجئ للطائرة.

ووفق ما أفاد به أحد المسافرين لـ "الميادين"، فإن كابتن الطائرة الايرانية اضطر للانخفاض بها بشكل مفاجئ ما أدى لإصابة عدد من الركاب بجروح.

وقالت مصادر للقناة، أن المقاتلات تعمدت الطيران قرب الطائرة ليتم استهدافها من الدفاعات الجوية السورية.

في السياق، نشر موقع "إنتل سكاي" خبرا موثقا بالفيديو يفيد بان طائرات حربية إسرائيلية اعترضت رحلة إيرانية قادمة من طهران إلى بيروت، فوق سوريا، ما ادى إلى سقوط عدد من الجرحى جراء الانخفاض المفاجئ للطائرة.

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