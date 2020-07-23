إصابات جراء اعتراض مقاتلات حربية لطائرة إيرانية في الأجواء السورية

اعترضت مقاتلات أمريكية مساء اليوم الخميس، طائرة ماهان الإيرانية القادمة لبيروت فوق الأجواء السورية بدمشق.

وأفاد التلفزيون الإيراني أن "إصابات بين المسافرين إثر هبوط إضطراري للطائرة المدنية الإيرانية بعد مضايقتها من قبل طائرة حربية أمريكية، مبينة أن عدد من ركاب الطائرة بجروح نتيجة الارتفاع والانخفاض المفاجئ للطائرة.

ووفق ما أفاد به أحد المسافرين لـ "الميادين"، فإن كابتن الطائرة الايرانية اضطر للانخفاض بها بشكل مفاجئ ما أدى لإصابة عدد من الركاب بجروح.

وقالت مصادر للقناة، أن المقاتلات تعمدت الطيران قرب الطائرة ليتم استهدافها من الدفاعات الجوية السورية.

في السياق، نشر موقع "إنتل سكاي" خبرا موثقا بالفيديو يفيد بان طائرات حربية إسرائيلية اعترضت رحلة إيرانية قادمة من طهران إلى بيروت، فوق سوريا، ما ادى إلى سقوط عدد من الجرحى جراء الانخفاض المفاجئ للطائرة.

وقال موقع "سكاي"، الذي حذف خبره لاحقا، دون توضيح الأسباب، أو إيضاح دقة الخبر، إن الرحلة تابعة لشركة "ماهان" الإيرانية، وتحمل رقم IRM1159.

وتداول رواد التواصل الاجتماعي فيديو من داخل الطائرة، يظهر حالات إصابة وهلع كبير في صفوف الركاب جراء الهبوط المفاجئ للطائرة في سوريا.



