إصابة نجم الأهلي بفيروس كورونا قبيل انطلاق الدوري المصر

أعلن النادي الأهلي المصري، اليوم الخميس، إصابة نجمه الشاب بفيروس كورونا المستجد. وفق ما أوردته صحيفة "اليوم السابع" المصرية.

وقالت الصحيفة، إن نتائج سحب عينة كورونا الأخيرة، أظهرت إصابة اللاعب الشاب، حمدي فتحي، بفيروس كورونا، مشيرة إلى أن مسؤولو الأهلي قرروا عزل اللاعب واتباع الإجراءات الاحترازية معه.

وتعتبر إصابة فتحي الأولى من نوعها في النادي الأهلي المصري، وقبل أيام من عودة الدوري المصري يوم 6 أغسطس/آب المقبل.

ويشار إلى أن الاتحاد المصري لكرة القدم اتخذ قرارا في وقت سابق بعودة مباريات الدوري الممتاز يوم 6 أغسطس/آب المقبل، حيث يستأنف الدوري المصري، بعد توقفه منذ مارس/آذار الماضي، بمواجهة الزمالك والمصري في 6 أغسطس/آب والتي كانت مؤجلة من الجولة 14، ثم يلعب الأهلي ضد إنبي في 9 أغسطس في مباراة مؤجلة من الجولة 15.