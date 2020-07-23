"إسرائيل": 10 وفيات و1758 إصابة جديدة بفيروس "كورونا"

سجلت "إسرائيل"، مساء اليوم الخميس،10 وفيات و1758 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" في الساعات الـ24 الأخيرة، ليرتفع عدد الوفيات إلى 440 وفاة، وعدد المصابين إلى 57453 إصابة.

ووفق وزارة الصحة التابعة للاحتلال، فقد وصفت الحالة الصحية لـ 302 مصابا بالخطيرة، منهم 83 موصولون بأجهزة التنفس الاصطناعي، فيما بلغ عدد الحالات النشطة 33097 حالة، في حين ارتفع عدد المتعافين إلى 23916 بعد تسجيل 711 حالة تعاف جديدة.

على الصعيد ذاته، صادقت الهيئة العامة للكنيست على "قانون كورونا الكبير" الذي يتيح للحكومة تجاوز مصادقة السلطة التشريعية على القرارات المتعلقة بمواجهة الفيروس.

وبحسب نص القانون فإنه بإمكان الحكومة "إعلان حال الطوارئ بسبب وباء كورونا، وإصدار لوائح تنظيمية وفرض قيود في الأماكن العامة والخاصة"، وذلك في حال كانت الحكومة "مقتنعة بأن هناك خطرا حقيقيا لانتشار فيروس كورونا المستجدّ بشكل ينطوي على أضرار كبيرة للصحة العامة.

ويحد القانون من السلطة الرقابية للكنيست على قرارات حكومة نتنياهو، ويجرّد اللجنة البرلمانية المكلّفة بالقضايا المتعلّقة بمكافحة فيروس كورونا، من صلاحياتها.

ويأتي إقرار القانون فيما تتواصل التظاهرات في إسرائيل، احتجاجا على فشل نتنياهو وحكومته في إدارة أزمة كورونا وتبعاتها الاقتصادية.؛ وعبّر المتظاهرون خلال الاحتجاجات عن رفضهم للقانون الذي اعتبروه "تدميرا لأسس الديمقراطية".