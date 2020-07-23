ارتفاع غير مسبوق بأسعار الذهب في مصر

سجلت أسعار الذهب في مصر، مساء اليوم الخميس23/7/2020، ارتفاعًا كبيرًا في الأسواق المصرية. وفق ما أوردته صحيفة الفجر المصرية.

وأوضحت الصحيفة، أن أسعار الذهب سجلت أرقام تصل لها لأول مرة في التاريخ في أسواق الصاغة ومحلات المجوهرات.

ووصل سعر عيار الذهب 21، صباح اليوم إلى 840 جنيه مصري، بعد وصول سعر الأوقية في البورصة العالمية إلى 1897 دولار أمريكي.

ولكن مع إغلاق التعاملات المسائية، سجل الذهب عيار 21 الأكثر شعبية في مصر ارتفاعا بنحو 4 جنيهات مصرية تقريبا، ليصل سعره إلى 844 جنيه.

أما سعر الذهب عيار 24 وصل إلى 964.40 جنيه مصري، والذهب عيار 18 سجل سعر 722 جنيها، فيما بلغ سعر الجنيه الذهب 6744 جنيهاً مصريا.

ويتزامن ارتفاع أسعار الذهب في مصر مع ارتفاعات الذهب العالمية، التي اقتربت من أعلى مستوياتها قبل 9 أعوام.