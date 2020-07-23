الاحتلال يقتحم باب الرحمة ويعتقل 3 مواطنين قرب المقبرة

اقتحمت قوات الاحتلال، مساء اليوم الخميس، مصلى باب الرحمة، وأجرت عمليات تفتيش وتصوير بداخله، كما اعتقلت 3 مواطنين من مقبرة باب الرحمة.

ووفق المصادر المحلية، فقد داهم أفراد شرطة الاحتلال مصلى باب الرحمة بأحذيتهم، وشرعوا في تفتيشه، والعبث بمحتوياته.

على الصعيد ذاته، اعتقلت قوات الاحتلال المواطن خالد الزير والفتيين أدهم زيتون ومحمد صندوقة من داخل مقبرة باب الرحمة.

وقالت مصادر مقدسية، إن المعتقلين اقتيدوا إلى مركز شرطة باب الأسباط داخل البلدة القديمة بمدينة القدس المحتلة.

وفي صباح اليوم، اقتحم عشرات المستوطنين المسجد الأقصى وتجولوا في المنطقة الشرقية من المسجد وسط إخلائها من المصلين، وأدوا طقوسا تلمودية استفزازية.

وتتعرض المنطقة الشرقية للمسجد الأقصى لهجمة من الاحتلال، كان آخرها إصدار قرار بإغلاق مصلى باب الرحمة أمام المصلين، وسط رفض من الأوقاف الإسلامية بالقدس للقرار وأي قرار من الاحتلال يتعلق بالأقصى.

يشار إلى أن ما يسمى جماعة "طلاب لأجل الهيكل"، اطلقوا حملة لتهويد المسجد الأقصى تحت عنوان "جبل الهيكل بأيدينا"، والتي تهدف الحملة لجمع أكبر عدد من المشتركين في هذه الجماعة، وجمع التبرعات المالية لدعم برامج وأفكار تهويدية للأقصى.