الأردن تسجّل 11 إصابة جديدة بفيروس كورونا

سجلت الأردن، اليوم الخميس، 11 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجدّ، جميعها غير محليّة، وهي لقادمين من الخارج، ممن يقيمون في فنادق الحجر، (4 من فلسطين، و5 من قطر، و2 من مصر).

وقالت وزارة الصحة الأردينة، إن عدد حالات الإصابة ارتفعت إلى (1131) حالة، بعد طلب منظّمة الصحّة العالميّة استثناء حالات الإصابة لسائقي الشاحنات غير الأردنيين، الذين تمّ اكتشاف إصاباتهم عبر الحدود، وأعيدوا إلى البلدان التي قدموا منها بحسب البروتوكول المتّبع.

وأضاف الصحة، أنه تم تسجيل 7 حالات شفاء لهذا اليوم، جميعها في مستشفى الأمير حمزة، مشيرة إلى أنها أجريت (8549) فحصا مخبريّا، وبذلك يصبح إجمالي عدد الفحوصات التي أجريت حتى الآن (542868) فحصا.