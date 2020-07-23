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الأسير محمد أبو الرب يُعلق إضرابه عن الطعام

  • فلسطين اليوم - وكالات
  • 19:24 - 23 يوليو 2020
محمد ابو الرب محمد ابو الرب
تقارير
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علق الأسير محمد أبو الرب (التيع) إضرابه عن الطعام الذي استمر لمدة 11 يوماً، نصرة وإسناداً لرفيقه الأسير كمال أبو وعر، بعد اتفاق يقضي بالسماح له بإجراء مكالمة هاتفية ونقله لزيارة رفيقه الأسير أبو وعر حيث يقبع في  سجن "عيادة الرملة"، وذلك بعد انتهاء "حجره" والتأكد من شفائه من الإصابة بفيروس "كورونا".

وكان الأسير "التيع" قد شرع بالإضراب ونقل على إثر ذلك إلى عزل "أوهليكدار"، إسناداً لرفيقه الأسير أبو وعر المُصاب بالسرطان، والذي أُعلن لاحقاً عن إصابته بفيروس "كورونا"، عقب نقله من سجن "جلبوع" إلى مستشفى "أساف هروفيه" الإسرائيلي، حيث خضع لعملية جراحية فيها لوضع أنبوب تنفس له وبالأمس نقلت إدارة سجون الاحتلال الأسير أبو وعر إلى الرملة مجدداً رغم وضعه الصحي الصعب.

الجدير بالذكر أن الأسير أبو الرب من بلدة قباطية في جنين، وهو محكوم بالسجن لمدة 30 عاماً، ومعتقل منذ عام 2003م.

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