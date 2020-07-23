يبحث عشرات الآلاف من المستفيدين من المنحة القطرية 100 دولار في قطاع غزة عن رابط فحص 100 دولار شهر 6 يوليو بعد الاعلان الرسمي عن موعد الصرف.

وكان السفير العمادي أعلن رسميًا موحد صرف المنحة القطرية 100 دولار يوم السبت المقبل 25-7-2020 أي قبل 6 أيام من عيد الأضحى المبارك 2020

ووفقًا لما تم نشره فإن منحة 100 دولار شهر 6 يوليو ستصرف على نحو 100 ألف عائلة من الأسر المتعففة في قطاع غزة.

وسيتم صرف المنحة القطرية بالتعاون مع صندوق قطر للتنمية عبر مكاتب البريد في محافظات قطاع غزة، وسيستمر الصرف حتى يوم الأربعاء الموافق 29-7-2020

وزادت عمليات البحث على منصات التواصل الاجتماعي في الفترة الماضية حول رابط فحص 100 دولار شهر 6 يوليو صرف المنحة القطرية 100 دولار بغزة

ولذلك فإن وكالة فلسطين اليوم تحرص دومًا على تقديم ونشر رابط منحة الـ 100 دولار فور تحديثه أو الاعلان عن موعد صرف المنحة القطرية.

أما وزارة التنمية الاجتماعية في قطاع غزة فقد أكدت أنها ستعلن عن الموعد المحدد لصرف منحة 100 دولار فور وصول أموال المنحة لقطاع غزة.

وأشارت إلى أنها ستقوم بنشر المعلومات الدقيقة حال توفرها وذلك عبر المنصات الرسمية التابعة لها بمواقع التواصل الاجتماعي وموقعها الإلكتروني.

وشهدت منصات التواصل الاجتماعي في فلسطين نشاطًا كبيرًا وملحوظًا حول اطلاق العديد من التساؤلات حول صرف المنحة القطرية لقطاع غزة قبل عيد الاضحى أم لا؟

وكانت الاجابة واضحة من السفير محمد العمادي بصرف المنحة القطرية يوم السبت حتى مساء يوم الأربعاء المقبل.

ويعاني سكان قطاع غزة من أزمات اقتصادية كبيرة زادت حالات الفقر المدقع ورفعت معدل البطالة بين السكان لا سيما الخريجين من الجامعات والمدارس والعاطلين عن العمل.