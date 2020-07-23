رسميًا تحديد موعد صرف المنحة القطرية 100 دولار شهر 6

أعلن السفير محمد العمادي رئيس اللجنة القطرية لإعادة إعمار غزة موعد صرف المنحة القطرية 100 دولار شهر 6 للعام 2020

ووفقًا لتصريحات السفير العمادي فإن صرف الـ100 دولار للأسر المتعففة ستبدأ يوم السبت الموافق 25/7/2020.

وأوضح السفير العمادي أن عملية الصرف ستتم عبر مكاتب البريد في محافظات قطاع غزة لـ 100 ألف أسرة، بواقع 100$ للأسرة الواحدة، مبينا أن عملية التوزيع ستستمر حتى يوم الأربعاء الموافق 29/7/2020.

وبيّن أن عملية الصرف ستتم بالتعاون مع الجهات الحكومية المختصة، وضمن معايير السلامة للمستفيدين والمحافظة على مسافات كافية بينهم، وذلك ضمن الإجراءات الوقائية المتبعة لمواجهة تفشي فيروس كورونا.