ادخل كلمات البحث ...

^200 مثال: حكومة التوافق الفلسطيني

0 نتيجة

الأكثر رواجا Trending

وكالة فلسطين اليوم الاخبارية

3 Menu
  1. الرئيسية
  2. أحداث الساعة
  3. عرض الخبر

رسميًا تحديد موعد صرف المنحة القطرية 100 دولار شهر 6

  • فلسطين اليوم - غزة
  • 17:05 - 23 يوليو 2020
رابط المنحة القطرية الجديد فحص 100 دولار لشهر 8 رابط المنحة القطرية الجديد فحص 100 دولار لشهر 8
تقارير
إعلان شركة جوال
مشاركة

أعلن السفير محمد العمادي رئيس اللجنة القطرية لإعادة إعمار غزة موعد صرف المنحة القطرية 100 دولار شهر 6 للعام 2020

ووفقًا لتصريحات السفير العمادي فإن صرف الـ100 دولار للأسر المتعففة ستبدأ يوم السبت الموافق 25/7/2020.

وأوضح السفير العمادي أن عملية الصرف ستتم عبر مكاتب البريد في محافظات قطاع غزة لـ 100 ألف أسرة، بواقع 100$ للأسرة الواحدة، مبينا أن عملية التوزيع ستستمر حتى يوم الأربعاء الموافق 29/7/2020.

وبيّن أن عملية الصرف ستتم بالتعاون مع الجهات الحكومية المختصة، وضمن معايير السلامة للمستفيدين والمحافظة على مسافات كافية بينهم، وذلك ضمن الإجراءات الوقائية المتبعة لمواجهة تفشي فيروس كورونا.

الأكثر مشاهدة

متعلقات