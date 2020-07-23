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صور: مقاتلات سوخوي 35 المصرية

  • فلسطين اليوم - موسكو
  • 16:53 - 23 يوليو 2020
مقاتلات سوخوي 35 المصرية مقاتلات سوخوي 35 المصرية
تقارير
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تداولت وسائل الإعلام الروسية صور الدفعة الأولى من مقاتلات "سوخوي-35" المصرية في مصنع كومسومولسك نا أمور، التي تم تصنيعها خصيصا للقوات الجوية المصرية.

ووفقا لموقع topwar الروسي، تم اختبار الطائرات الروسية حيث أقلعت من مطار الشركة وتوجهت إلى الجزء الأوروبي من روسيا.

وظهرت صور أول خمسة مقاتلات من طراز "سوخوي-35"، حيث قامت الطائرات برحلة إلى الجزء الأوروبي من روسيا، وتبين من الصور أن المقاتلات تحمل أرقام 9210 إلى 9214.

وتشكل "سو-35" خطورة على المقاتلات الأمريكية في المعركة الجوية، فهي تنتمي إلى جيل 4++ ويمكن أن تنافس طائرات حربية غربية مثل "إف – 15 إيغل"، F/A -18 وحتى "إف – 35" للجيل الخامس، إذ أنها تعد نموذجا متطورا لمقاتلة "سو-27" الأسطورية السوفيتية التي تم إنتاجها عام 1988.

وتضم أسلحة المقاتلة الروسية صواريخ "جو – جو" و"جو – أرض" بمختلف أنواعها والصواريخ المضادة للسفن والقنابل الموجهة ليزريا أو عن طريق الأقمار الصناعية، فضلا عن مدفع عيار 30 ملم يتزود بـ150 قذيفة.

 

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