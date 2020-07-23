رابطة أبو عمرة تُكرم طلابها الناجحين في الثانوية العامة التوجيهي

أقامت رابطة عشيرة أبو عمرة احتفالاً لتكريم 86 طالباً وطالبة من أبناء عشيرة أبو عمرة الناجحين في الثانوية العامة التوجيهي، وذلك اليوم الخميس الموافق 23/7/2020، في صالة وايت فلور بدير البلح وسط القطاع، بحضور شخصيات فلسطينية بارزة والتي كان من بينها الأستاذ سلمي الخوالدة " أبونضال" ألقاها نيابة عن فخامة الرئيس محمود عباس.

وتخلل الحفل عدد من الفقرات الفنية المميزة بدأت بدخول الطلاب على أنغام أناشيد النجاح والتفوق، وسط فرحة عارمة من الطلاب والأهالي، ومن ثم قراءة القرآن الكريم، وتبعها السلام الوطني، والعروض الاستعراضية للأطفال و التراث الشعبي .

وفي كلمة ترحيبية لرئيس رابطة عشيرة أبو عمرة الشيخ حسن أبوعمرة هنأ فيها الطلبة وأهاليهم بهذا النجاح، وشكر كل من شارك في هذا الحفل وهذا العرس الوطني.

من جانبه وجه الأستاذ سلمي الخوالدة " أبونضال" تحية ومباركة سيادة الرئيس محمود عباس لطلاب عشيرة أبوعمرة الناجحين في الثانوية العامة.

بدوره هنأ الدكتور خالد خطاب نيابة عن جامعة فلسطين الطلبة الناجحین والخریجین وذویھم على ھذا النجاح، وقد استعرض خلال كلمته برامج الجامعة المختلفة ومختلف الاعفاءات التي تقدمها الجامعة لطلابها.

وفي ذات السياق تحدثت الطالبة المتفوقة شمس أحمد أبوعمرة باسم الطلبة الناجحين شاكرةً الآباء والأمهات والمعلمين ورابطة عشيرة أبو عمرة وكل من كانت له بصمة في هذا النجاح وهذا الحفل. واختتم الحفل بتكريم الطلاب الناجحين من عشيرة أبو عمرة بتوزيع شهادات التقدير والهدايا تكريماً وتقديراً لجهودهم.





















