الرئيس المصري يصدر أمرًا عاجلًا

أصدر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أمرًا عاجلًا اليوم الخميس، بضرورة توفير لقاحات ضد فيروس كورونا القاتل (كوفيد-19) بهدف توفير الحماية والسلامة للمجتمع المصري.

رئيس الحكومة المصرية مصطفى مدبولي قال: "لدينا تكليف رسمي وعاجل من الرئيس بتوفير لقاحات ضد فيروس كورونا فور طرحها في الشركات العالمية".

وأشار إلى أن الحكومة عقدت سلسلة من الاجتماعات على مدار الأسابيع الماضية مع وزيري التعليم العالي والصحة، وبحضور مستشار رئيس الجمهورية للصحة والوقاية، ورئيس الهيئة المصرية للشراء الموحد، ورئيس الهيئة المصرية للدواء.

وأوضح أن الجميع أكد على ضرورة متابعة نتائج تجارب اللقاحات العالمية من أجل الحصول عليها فور إمكانية تعاقد الدول المختلفة لاقتنائها.

وكشف رئيس الهيئة المصرية للدواء، اللواء بهاء الدين زيدان، أن منظمة التحالف العالمي للقاحات والتحصين "جافي" عرضت اللقاحات المختلفة المتوفرة لديها والشركات المُصنعة والمراحل المختلفة لتطوير اللقاحات، كما عرضت المنظمة الجدول الزمني لبدء عملية تصنيع وتوريد اللقاح للدول المختلفة، مبينًا أنه أرسل تقريرًا بهذا الخصوص للحكومة.

وسيتم بدء تصنيع اللقاحات من منظمة "جافي" خلال شهري سبتمبر وأكتوبر المقبلين، وأكد رئيس الهيئة المصرية للشراء الموحد والإمداد الطبي أن "جافي" ستضع خطة لتوزيع اللقاحات على الدول.