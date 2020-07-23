الاحتلال يُخطر عائلات فلسطينية ببيت لحم بوقف البناء في 3 منازل

أخطرت قوات الاحتلال الإسرائيلي مساء اليوم الخميس، عائلات فلسطينية غرب مدينة بيت لحم في "بيت سكاريا" بوقف البناء في 3 منازل بحجة البناء بدون ترخيص.

ووفقًا لمصادر محلية فإن قوات الاحتلال أخطرت بوقف البناء في تلك المنطقة باعتبارها هدفًا استراتيجيًا للاحتلال، وضمن خارطة الضم التي أعلن عنها لتطبيق القانون الاسرائيلي عليها.

وتقع بيت سكاريا في قلب مجمع مستوطنات غوش عتصيون، وتتكون من خمس تجمعات سكنية وهي:

(بيت سكاريا - خلّة البلوطة - وادي شخيت - خلة عفانة - منطقة الشافعي) وتقطعت أوصال القرية منذ العام 1967.