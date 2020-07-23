ادخل كلمات البحث ...

^200 مثال: حكومة التوافق الفلسطيني

0 نتيجة

الأكثر رواجا Trending

وكالة فلسطين اليوم الاخبارية

3 Menu
  1. الرئيسية
  2. أحداث الساعة
  3. عرض الخبر

الاحتلال يُخطر عائلات فلسطينية ببيت لحم بوقف البناء في 3 منازل

  • فلسطين اليوم - بيت لحم
  • 13:58 - 23 يوليو 2020
اخطارات باخلاء اراضي زراعية في بيت لحم اخطارات باخلاء اراضي زراعية في بيت لحم
تقارير
إعلان شركة جوال
مشاركة

أخطرت قوات الاحتلال الإسرائيلي مساء اليوم الخميس، عائلات فلسطينية غرب مدينة بيت لحم في "بيت سكاريا" بوقف البناء في 3 منازل بحجة البناء بدون ترخيص.

ووفقًا لمصادر محلية فإن قوات الاحتلال أخطرت بوقف البناء في تلك المنطقة باعتبارها هدفًا استراتيجيًا للاحتلال، وضمن خارطة الضم التي أعلن عنها لتطبيق القانون الاسرائيلي عليها.

وتقع بيت سكاريا في قلب مجمع مستوطنات غوش عتصيون، وتتكون من خمس تجمعات سكنية وهي:

(بيت سكاريا - خلّة البلوطة - وادي شخيت - خلة عفانة - منطقة الشافعي) وتقطعت أوصال القرية منذ العام 1967.

الأكثر مشاهدة

متعلقات