سبب قرار الصحة بإغلاق مقرها في مدينة نابلس

قررت وزارة الصحة الفلسطينية في مدينة نابلس اغلاق مقرها اليوم الخميس بهدف التعقيم كإجراء احترازي من فيروس كورونا.

وأوضحت الوزارة في بيان لها أن سبب التعقيم الاحترازي هو مخالطة أحد العاملين بشركة التنظيف داخلها مع أحد المصابين بفيروس كورونا من خارج الوزارة، مشيرة إلى أنها ستقوم بتعقيم جميع مراكزها ومقراتها بشكل دوري.

وباشرت الوزارة اجراءات التعقيم للمقر، وأخذ عينة من الموظف للفحص، فيما سيتم إعادة فتح المقر كالمعتاد ابتداء من صباح يوم الأحد.

وأشارت إلى أنها ستقوم بتعقيم جميع مقراتها ومراكزها ومديرياتها بشكل دوري نهاية كل أسبوع لحماية المراجعين والكوادر الطبية والعاملين فيها.

وطالبت الوزارة جميع الموظفين والجمهور المرضى الالتزام بالإجراءات الاحترازية والوقائية للسلامة الصحية والحد من انتشار كورونا.