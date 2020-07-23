اضبط حالاً تردد قناة الشرق المصرية الجديد 2020

تردد قناة الشرق المصرية الجديد 2020 ، وحدثت قناة الشرق ترددها هذا العام، إذ نالت القناة إعجاب الكثير من الناس، نظرًا لجودة محتواها الإعلامي الجيد، وتبسيطها للأوضاع السياسية الراهنة في منطقتنا العربية، لاسيما في دولة مصر، وتتعمد على ذلك في تقديم شروحاتها عبر استضافة خبراء ومحللين يتحدون في هذا المجال.

وتركز قناة الشرق المصرية ، في معظم أخباراها وبرامجها على الأحداث الجارية في مصر، كما يعرف عنها بمعارضتها لنظام عبد الفتاح السيسي الذي توصفه بـ"الانقلاب" على نظام محمد مرسي السابق، عام 2013، لذا يمكن تصنيف قناة الشرق بأنها منحازة للفكر الإخواني.

وركزت موقع فلسطين اليوم الاخباري، في هذا التقرير على وضع تردد قناة الشرق المصرية التي تتخذ من تركيا مقرًا لها، بعد أن كان في مصر، بالإضافة إلى ابرز برامجها.

وبعد ثورة عام 2013، وتسلم مقاليد الحكم للقادة العسكريين، حظرت السلطات المصرية قناة الشرق ما جعلها تنقل مقرها إلى العاصمة أنقرة، من هناك لا تزال القناة تبث اخبارها لعموم الوطن العربي.

وكان أول بث لقناة الشرق الفضائية في تاريخ 35 إبريل 2014، وذلك في مصر، ولاحقًا وبسبب ملاحقة الامن المصري للقناة، قررت الشرق أن تنقل مقرها إلى تركيا، ومن هناك بدأت تبث محتواها الإعلامي إلى باقي الدول العربية

وتركز قناة الشرق المصرية، في معظم محتواها الإعلامي السياسي، إلى فضح أعمال الحكومة المصرية الحالية التي يرأسها عبد الفتاح السيسي وأعوانه ضد جماعة الاخوان المسلمين المتهمين بالإرهاب وأعمال تخريبية داخل الجمهورية، وبدعم من الخارج.

كما عملت قناة الشرق المصرية على كشف لحظات اعتداء الجيش المصري على اعتصام رابعة العدوية، وفض المحتجين بقوة السلاح، ما راح ضحيتها عشرات القتلى والاصابات، علاوة على سجن أعضاء الجماعة، منهم: قادة.

وفي هذه المقالة، لقد وفرنا لكم تردد قناة الشرق المصرية 2020، على نايل وعرب سات، إذ ما عليك ضبط التردد على شاشة تلفازك، والاستمتاع في مشاهدة ما تبثه القناة.

وتقدم قناة الشرق محتوها الاعلامي بشكل مجان وغير مشفر، حيث تركز في اخبارها على نقل الاخبار السياسية والاجتماعية والمحلية في الوطن العربي والمصري، كما تعرض كل أفكار الثورة المصرية.

وعكف مجلس إدارة قناة الشرق إلى تغيير ترددها الجديد 2020، بعد أن تعرضت لأكثر من مرة إلى قرصنة وسرقة ترددها من اشخاص مجهولين.

ترددات قناة الشرق Elsharq الجديد 2020 على نايل وسهيل سات وهوت بيرد:

وفيما يلي نعرض لكم تردد قناة الشرق Elsharq الجديد 2020، على القمرين الصناعين نايل وسهيل سات على النحو التالي:

القمر : نايل سات.

التردد : 12687

الاستقطاب : أفقي أو عمودي

الترميز : 27500

التصحيح : 5/6

القمر : نايل سات.

التردد : 113115.

الاستقطاب : أفقي أو عمودي.

الترميز : 27500

التصحيح : 5/6

.................

القمر : سهيل سات

التردد : 11142

الاستقطاب : عمودي

الترميز : 27500

التصحيح : 4/3

...................

القمر : سهيل سات

التردد : 10730

الاستقطاب : أفقي

الترميز : 3000

التصحيح : 3/4

تردد قناة الشرق Elsharq على القمر الصناعي هوت بيرد :

القمر : هوت بيرد

التردد : 11471

الاستقطاب : عمودي

الترميز : 27500

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القمر : هوت بيرد

التردد : 12111

الاستقطاب : عمودي

الترميز : 27500