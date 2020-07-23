مختصون يطالبون بالتحرك الفوري والعاجل لإنقاذ حياة الأسرى المرضى

طالب مختصون وممثلو عن مؤسسات معنية بشؤون الأسرى، اليوم الخميس 23/7/2020، بضرورة التحرك العاجل والفوري لإنقاذ حياة الأسرى المرضى خاصةً والذين يعانون الإهمال الطبي المتعمد.

جاء ذلك، خلال ندوة نظمتها وزارة الأسرى والمحررين ومؤسسة مهجة القدس للأسرى، بعنوان: "الأسرى بين خطر الإهمال الطبي وسياسية الاعتقال الإداري"، في مقر الوزارة غرب غزة، بحضور ممثلين عن الوزارة ومؤسسة مهجة القدس، وأهالي الأسرى والمحررين.

وشبه الأسير المحرر المتحدث باسم مؤسسة مهجة القدس تامر الزعانين، الاحتلال كالسيف المُسلط على رقاب الأسرى الفلسطينيين في السجون والمعتقلات "الإسرائيلية"، حيث يعتقل الأسير ويوضع في السجون دون متابعة ملفه الصحي.

وأوضح الزعانين، أن العدو الصهيوني يتعمد بشكل دائم إهمال الأسرى باعتبارهم إرهابيين من وجهة نظرهم، لا يستحقون الرعاية والاهتمام".

من جانبه، تحدث صابر أبو كرش ممثل وزارة الأسرى، عن سياسة الإهمال الطبي والاعتقال الإداري بحق الأسرى بالسجون، مع وجود أمثلة حقيقة تكشف إهمال المحتل، مثل: الأسير المحرر تامر الزعانين وأيمن الشراونة، والأسيرة هناء شلبي والشيخ خضر عدنان مُفجر معركة الأمعاء الخاوية.

وثمن أبو كرش، مبادئ الوحدة والتماسك بعد تلاوة بيان أسرى حركتي فتح وحماس من داخل السجون، واعدّها بريق امل لإفراغ الأسرى من السجون.

في ذات السياق، تناول المستشار جلال الحلاق دور سياسة المؤسسات الحقوقية في الدفاع عن الأسرى.

الجدير ذكره، أن 700 أسير مريض يقبعون في سجون الاحتلال، 12 منهم مصابون بالسرطان، 4 شلل، 27 إعاقة.









