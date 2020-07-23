التنمية الاجتماعية توضح آخر معلومات حول المنحة القطرية عن شهر 6 يوينو

أكدت وزارة التنمية الاجتماعية بغزة، اليوم الخميس، أنّها تبذل جهودًا مع اللجنة القطرية لتقريب موعد صرف المنحة عن شهر 6 يونيو للأسر الفقيرة في القطاع، وذلك قبل أيام عيد الأضحى المبارك.

وأوضحت المتحدثة باسم الوزارة عزيزة الكحلوت، أن وزارة التنمية تبذل جهودها لصرف المنحة القطرية بواقع 100 دولار لكل أسرة، وذلك قبل العيد، مبينةً أنها بحثت مع اللجنة إضافة أسماء جديدة.

وفيما يتعلق بمخصصات الشؤون، قالت: إنه "لا يوجد أسر جديدة بالدفعة القادمة للشؤون، وليس لدينا معلومات عن أي أسماء محجوبة بالدفعة القادمة".

وأضافت أنه سيتم اشعارنا بذلك عند الصرف لعدم وجود برنامج مشترك بين الضفة وغزة والذي لا يزال مغلق منذ عام.

وتتابع "وكالة فلسطين اليوم الإخبارية"، تفعيل رابط فحص أسماء المستفيدين من المنحة القطرية 100 دولار، الذي تفعله كلٍ من وزارة التنمية الاجتماعية والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بعد إعلان السفير القطري محمد العمادي صرفها عبر وسائل الإعلام.

وكان السفير القطري العمادي، قد أعلن في يونيو الماضي، عن موعد صرف المنحة القطرية لشهر مايو (أيار)، والذي كان في تاريخ 17 يونيو الماضي، وتم صرفها عبر فروع البريد في المحافظات كافة، وفق الإجراءات الوقائية من فيروس كورونا.

وأوضح العمادي، أن تأخر وصول أموال المنحة القطرية للقطاع الشهر الماضي، بسبب الإجراءات المتبعة لمواجهة تفشي فايروس "كورونا".

رابط فحص أسماء المستفيدين من المنحة القطرية 100 دولار لشهر 5 مايو/ أيار 2020 (اضغط هنا ).