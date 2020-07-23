الاحتلال يفرج عن الأسير القيادي في حركة حماس الشيخ حسن يوسف

أفرجت قوات الاحتلال "الإسرائيلي" اليوم الخميس 23/7/2020، عن الأسير القيادي في حركة حماس الشيخ النائب حسن يوسف (٦٥ عاما) من مدينة رام الله بالضفة المحتلة.

وكانت محكمة الاحتلال الإسرائيلي قد حددت في بداية يوليو الحالي، موعد الإفراج عن القيادي في حركة "حماس" الشيخ حسن يوسف ليكون اليوم بتاريخ ٢٣/٧/٢٠٢٠.

ويذكر أن محكمة الاحتلال جددت بتاريخ 29/3/2020 الاعتقال الإداري بحق القيادي يوسف للمرة الثالثة ولمدة أربعة أشهر جديدة؛ رغم أنه حصل على قرار جوهري شفوي بعدم التمديد بعد انتهاء فترة الإداري.

وكانت قوات الاحتلال اعتقلت يوسف من منزله في بلدة بيتونيا غرب رام الله في الثاني من نيسان عام ٢٠١٩، حيث أمضى أكثر من ٢٣ عاما في سجون الاحتلال.

ويعد الشيخ من أبرز قيادات "حماس" في الضفة الغربية، ومن أبرز مبعدي مرج الزهور في الجنوب اللبناني في عام 1992، وفاز بالانتخابات التشريعية التي نظمت في 25/1/2006 رغم كونه رهن الاعتقال في سجون الاحتلال.

يُشار إلى أن الشيخ يعاني من أمراض عدة بينها السكري والضغط وارتفاع نسبة الكوليسترول؛ وكان قد توقف في نوفمبر الماضي عن تناول الدواء احتجاجا على استمرار اعتقاله الإداري.