الرجوب يكشف: دولة خليجية "غاضبة من تقارب حماس وفتح"

كشف أمين سر اللجنة المركزية لحركة "فتح"، جبريل الرجوب، اليوم الخميس، عن النقاب أن دولة خليجية غاضبة من الأجواء الإيجابية بين حركتي "حماس" و "فتح"، التي أعلنا مواجهاتهم مخططات الاحتلال الإسرائيلي معًا.

وقال الرجوب: إنّ" دولة خليجية حطت طائراتها في مطار بن غوريون مؤخرا؛ بدعوى تقديم المساعدات للفلسطينيين، غاضبة بسبب الأجواء الإيجابية بين الفصيلين، وتعمل على إفشال هذه الجهود".

وأكد أن التقارب بين الحركتين أصبح هدفًا استراتيجيًا، وأن اللقاء مع صالح العاروري بمثابة انطلاقة حقيقة لتحقيق الهدف، في مواجهة مشروع "الضم".

وأشار الرجوب، إلى أن رؤساء دول عدة وهم: (الرئيس الأمريكي الأسبق جيمي كارتر، ورئيس جنوب أفريقيا سيريل رامافوسا، ورئيس وزراء ماليزيا مهاتير محمد، وشخصيات عالمية أخرى)، ستشارك في المهرجان الوطني المقرر عقده في قطاع غزة خلال الأيام القادمة، وذلك عبر تقنية الفيديو.

يشار إلى ان حركتي "حماس" و"فتح" اعنتا عن التوافق على إقامة مهرجات وطني في قطاع غزة، في إطار ترسيخ الفكرة الوطنية في مواجهة مخططات الاحتلال.