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وكالة فلسطين اليوم الاخبارية

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سيدة من غزة تحصل على وسام سيدة الوطن العربي

  • فلسطين اليوم - غزة
  • 11:47 - 23 يوليو 2020
خريطة الوطن العربي خريطة الوطن العربي
تقارير
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حصلت المواطنة نهى توفيق حلس من سكان تل الهوا جنوب مدينة غزة على وسام سيدة الوطن العربي.

وقد منحت الدولية لريادة الأعمال ودعم المرأة بالتعاون مع الأكاديمية الدولية للدراسات والعلوم الإنسانية، حلس وسام جائزة سيدة الوطن العربي، بعد فوزها بمسابقة عقدت في مصر، ضمن أعمال وأنشطة مؤتمر منهجية المرأة في بناء الأوطان.

ووفقاً للدولية، فقد جاء الفوز بناء على الأعمال والأنشطة المقدمة والإنجازات التي قامت بها حلس في مجال عملها من أجل بناء مستقبل أفضل.

يذكر، أن تسليم الشهادة سيكون في شهر سبتمبر/أيلول 2020 المقبل في جمهورية مصر العربية.

سيدة الوطن العربي
 

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