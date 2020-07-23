جرافات الاحتلال تشرع بتجريف أراضي المواطنين جنوب نابلس

شرعت جرافات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، في تجريف أراضي المواطنين الواقعة جنوب مدينة نابلس بالضفة المحتلة، وذلك بحماية قوات الاحتلال الخاصة.

واكد مسؤول ملف الاستيطان غسان دغلس، أن جرافات الاحتلال باشرت بأعمال تجريف في منطقة النقارة الواقعة شرق قرية عصيرة القبلية، والمحاذية لمستوطنة "ايتسهار".

وأوضح دغلس في تصريح صحفي، أن اعمال التجريف في القرية، تهدف إلى إقامة بؤرة استيطانية جديدة على اراضي المواطنين في المنطقة، مشيرًا إلى أن التجريف يشمل عدة دونمات.

يشار إلى أن حكومة الاحتلال تدعم المستوطنين في بناء البؤر الاستيطانية والاستيطان، المقامة على أراضي المواطنين في كافة مناطق الضفة المحتلة.