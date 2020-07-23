حالاً تردد قناة إم بي سي دراما Drama mbc 2020

أقوى إشارة تردد قناة إم بي سي دراما Drama mbc الجديد 2020 ، حيثُ حققت قناة ام بي سي قدرة تنافسية عالية بين القنوات الأخرى، ويعود ذلك بالدرجة الأولى إلى جودة شاشاتها، بالإضافة إلى مميزات برامجها ومسلسلاتها المعروفة عنها بالإثارة والتشويق، والذي جذب كافة المتابعين من أقطاب الدول العربية.

وتُعود قناة إم بي سي دراما ، إلى مجموعة قنوات ام بي سي، وفي هذه المقالة، حرصنا نحن على توفير تردد القناة Drama mbc على القمر الصناعي نايل سات، وتاريخ تأسيسها، في الأسفل.

وحال ضبط تردد قناة ام بي سي دراما، ستتمتع في أوقات جميلة في مشاهدة البرامج المسلسلات المختلفة، والتي تبث على مدار الساعة، دون تشفير.

نشأة قناة ام بي سي Drama mbc دراما :

وتأسست قناة ام بي سي Drama mbc دراما ، في تاريخ 27نوفمبر 2010، وهي تبث بشكل مجاني وغير مشفر، وتم تنظيم حينها حفل كبير أقيم في أحد فنادق برج خليفة في دبي، حضره كبار الفنانين في دول الخليج.

وتبث قناة إم بي سي دراما، مسلسلاتها على مدار 24 ساعة وفي جميع أيام الاسبوع، وبهذه المسلسلات تنتقل من الدراما الخليجية إلى التركية إلى المكسيسكية وغيرها.

وتأخذ قناة ام بي سي دراما مدينة دبي، مقرًا لها، فيما يعد وليد ابراهيم مدير القناة، وهي تعتبر احدى قنوات شبكة ام بي سي mbc

ابرز مسلسلات قناة إم بي سي دراما :

أهل كايرو، ساهر الليل، عايزة اتجوز، فنجان الدم، راس غليص، زوارة الخمس، شر النفوس، زهرة وأزواجها الخمسة، جيهان، راني بادميني نارين، نور في سماء صافية.

تردد قناة ام بي سي دراما على عرب ونايل سات :

القمر: عرب سات.

تردد القناة : 11919.

معدل الترميز: 27500/ أفقي.

القمر: نايل سات.

تردد القناة: 11938.

معدل الترميز: 27500/ رأسي.

كما وضعت وكالة فلسطين لحضراتكم تردد قناة ام بي سي أكشن MBC Action.

تردد قناة ام بي سي اكشن MBC Action الجديد على نايل سات :

الترددات : 11470-11467

الاستقطاب: V

معدل الترميز للقناة : 27500

معامل تصحيح الخطأ : 5/6

تردد قناة MBC Action الجديد 2020على القمر الصناعي عرب سات :

تردد القناة : 11270- 12284 .

الاستقطاب V

معدل الترميز : 27500 .

معامل تصحيح الخطأ : 5/6.

إلى هنا نصل بكم في موقع وكالة فلسطين اليوم الاخبارية حول مقالنا تردد قناة ام بي سي اكشن، حيث يمكنكم أن تقوموا بادخال التردد إلى جهازك بكل سهولة والاستماع بمشاهدة أروع وأجدد الأفلام الأجنبية.