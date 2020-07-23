إغلاق بلدات سلفيت بعد اكتشاف إصابات جديدة بفيروس كورونا

أعلن محافظ سلفيت عبدالله كميل، اليوم الخميس، إغلاق سلفيت وفرحه وبروقين لمدة 24 ساعة، وذلك بعد اكتشاف أربعة إصابات بفيروس كورونا في المحافظة.

وأوضح المحافظ، انه سيتم إغلاق المحافظة، لحصر المخالطين وتمكين الطب الوقائي للقيام بمهامه.

وأشار إلى أن الأربعة الإصابات بالفيروس موزعة، على النحو التالي:

1-شاب من سلفيت وهو عامل في شركة قزمار.

2- فتاه من قرية بروقين وهي عامله في مصنع حلويات بمستوطنة بركان.

3-شاب من قرية فرخه وهو عامل في مستوطنة بركان .

4-شاب من بلدة بديا وهو عامل في مستوطنة بركان .

كما وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية اليوم، وفاة مواطن من إذنا بالخليل بالضفة المحتلة، مُتأثراً بإصابته بفيروس كورونا.

وأوضحت وزارة الصحة في تصريح مقتضب، أن مواطناً يبلغ من العمر 82 عاماً من إذنا بمحافظة الخليل توفي متأثرا بإصابته بفيروس كورونا.

وفقاً لوزارة الصحة، فوفاة المواطن ترفع حصيلة حالات الوفاة جراء الفيروس في فلسطين إلى 70 حالة.

وكانت وزارة الصحة الفلسطينية، أعلنت مساء أمس، عن وفاة سيدتين في مدينة الخليل المحتلة متأثرتين بفيروس كورونا القاتل (كوفيد-19).

وأوضحت الوزارة، أن سيدة تبلغ من العمر 44 عامًا وأخرى تبلغ من العمر 66 عامًا وقد توفيتا بعد اصابتهما بفيروس كورونا منذ أيام عدة.