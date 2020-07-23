نتنياهو يريد الذهاب لانتخابات جديدة ولا ينوي طرح الميزانية العامة 2020

ذكرت وسائل إعلام عبرية، اليوم الخميس، أن رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو يريد الذهاب إلى انتخابات جديدة في 18 تشرين الثاني المقبل، في حين، ينوي الامتناع عن طرح الميزانية العامة للعام 2020 لمصادقة الحكومة.

وأوضحت صحيفة "هآرتس" العبرية، أن نتنياهو يسعى إلى خلق حالة من الفوضى داخل الائتلاف الحكومي، من أجل إثارة الجمهور، في ظل الخلاف القائم بين نتنياهو وشريكة في الحكومة بيني غانتس، حول إقرار الميزانية العامة.

وفي حال بم يتوصلا إلى اتفاق واضح حتى 24 من آب/ أغسطس المقبل، فإن "الكنيست" سيعلن حلّ نفسه تلقائيًا.

وأشارت "هآرتس" إلى إمكانية أن يتراجع نتنياهو عن حل الكنسيت، بسبب التطورات المستجدة في (إسرائيل)، لاسيما ارتفاع إصابات فيروس كورونا بين المستوطنين.

يشار إلى ان كيان الاحتلال شكل حكومة الوحدة، بعد أزمة سياسية استمرت أكثر من 500 يوم وشهدت ثلاث انتخابات متتالية، وبالتزامن مع حالة طوارئ لمواجهة جائحة كورونا.

وبيّنت الصحيفة، أن ما يدفع نتنياهو إلى تنفيذ هذا السيناريو، هو التهرب من محاكمته القانونية في شبهات الفساد الاحتيال، إذ حددت المحكمة المركزية في مدينة القدس المحتلة، جدولاً زمنيًا، لسيرورة محاكمته، على أن تبدأ مرحلة الإثباتات في كانون الثاني/ يناير المقبل.

من جهته، قال مسؤول في حزب "كحول لافان" الإسرائيلي، إن "نتنياهو يريد الذهاب إلى انتخابات"، مؤكدًا أن أعضاء الحزب لن يعرضوا له خدهم الأيسر".

وأضاف: أن نتنياهو يخطط لـ"انتخابات خاطفة وسريعة لاستباق مرحلة الإثباتات من محاكمته".