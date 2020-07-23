القارة الأميركية: أكثر من 316 ألف وفاة بكورونا والإصابات أربعة ملايين

تخطى عدد المُصابين بفيروس كورونا المستجد في القارة الأميركية ومنطقة البحر الكاريبي عتبة الأربعة ملايين مُصاب، أكثر من نصفهم في البرازيل حيث حصد الوباء لغاية اليوم أرواح أكثر من 80 ألف شخص.

ومنذ بداية تفشي الوباء، سجل رسميا في أميركا اللاتينيّة ومنطقة البحر الكاريبي ما مجموعه 4,040,925 إصابة بالفيروس بينها 172,886 حالة وفاة. وسجلت البرازيل لوحدها 2.23 مليون إصابة، وهي ثاني دولة أكثر تضررا بالوباء في العالم خلف الولايات المتحدة.

في البرازيل، سجلت، مساء الأربعاء، حصيلة قياسية من الإصابات الجديدة بالفيروس خلال 24 ساعة بلغت 67,860 إصابة ليصل بذلك العدد الإجمالي للمصابين إلى أكثر من 2.23 مليون شخص، بحسب ما أعلنت وزارة الصحّة.

وقالت الوزارة إنّه بعد خمسة أشهر من تسجيل البلاد أول إصابة مثبتة مخبريا بكوفيد-19، بلغت الحصيلة الإجمالية للوفيات الناجمة عن الفيروس الفتاك 82,771 وفاة بعد تسجيل 1284 وفاة خلال الساعات الأربع والعشرين الأخيرة.

وهذه أعلى حصيلة إصابات يومية في البرازيل منذ 19 حزيران/يونيو حين سجّلت البلاد 54,771 إصابة جديدة بالفيروس.

وفي المكسيك، أعلنت وزارة الصحة تسجيل 6019 حالة إصابة مؤكدة بفيروس كورونا و790 حالة وفاة إضافية ليصل العدد الإجمالي في البلاد الى 362274 حالة وفاة و41.190 حالة وفاة.

كورونا: حصيلة قياسية بالإصابات والوفيات بالقارة الأميركية وارتفاع بالمتعافين من الفيروس عالميا

سجلت القارة الأميركية معدل إصابات ووفيات قياسي جراء فيروس كورونا المستجد، فيما ارتفعت حصيلة المتعافين من الفيروس حول العالم إلى 9 ملايين و12 ألفا و392.

كما سجلت الولايات المتحدة، لليوم التاسع على التوالي، أكثر من 60 ألف إصابة جديدة بالفيروس خلال 24 ساعة، بحسب بيانات نشرتها جامعة جونز هوبكنز.

وأظهرت البيانات أن إجمالي الإصابات بالفيروس في الولايات المتحدة ارتفع إلى أكثر من 3,9 مليون إصابة، بينها 63,967 إصابة سجّلت خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

كما تسبب كوفيد-19 بوفاة 1059 شخصا في الولايات المتحدة خلال الساعات الأربع والعشرين الأخيرة، لترتفع بذلك الحصيلة الإجمالية للوفيات الناجمة عن الوباء الفتاك في هذا البلد إلى 142,942 وفاة.

بالمقابل فإن أكثر من 1,2 مليون مصاب بالفيروس في الولايات المتحدة أُعلن شفاؤهم من مرض كوفيد-19.

إلى ذلك، شددت رئيسة بلدية واشنطن ميوريل باوزر ، التدابير المتخذة في مواجهة فيروس كورونا، وألزمت سكان العاصمة الأميركية بوضع كمامات لدى مغادرة منازلهم.

وخلال إعلانها هذا الإجراء تحت شعار "الأمر بسيط، عندما تغادر المنزل عليك وضع كمامة"، قالت الديموقراطية باوزر "يجب على الناس وضع كمامة عندما يغادرون منازلهم إذا كان من المحتمل أن يخالطوا شخصاً آخر لأكثر من لحظة وجيزة".