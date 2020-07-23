إيران تتحدث: السعودية ترفض إقامة علاقات جيدة معها

أكد وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف، أن المملكة العربية السعودية، ترفض إقامة علاقات جيدة مع إيران.

وأوضح ظريف، أن بلاده مستعدة لإقامة علاقات مع السعودية، وإنهاء الخلافات القائمة بين البلدين.

وأشار إلى ان المسؤولين في السعودية يرمون اكثر إلى إشعال الحرب برفقة الولايات المتحدة، في حين، أثبتت الاخيرة أنها غير مستعدة لدخول حرب لخدمة المصالح المملكة.

وذكر ظريف، في مقابلة صحفية مع سبوتنيك، أن إيران تمتلك شبكة علاقات متميزة مع روسيا وتركيا والعراق وباكستان والكثير من الدول المطلة على الخليج الفارسي، خلال العقود الأخيرة.

ولفت إلى أن طهران مستعدة إلى تطوير علاقاتها مع السعودية والإمارات على قاعدة الاحترام المتبادل، في الوقت ذاته، وصف علاقات بلاده مع روسيا بـ"الاستراتيجية".