السودان تشدّد على ضرورة التوصل لاتفاقية محكمة بشأن سد النهضة

شدّد رئيس الوزراء السوداني، عبد الله حمدوك، اليوم الخميس، على ضرورة توصل دول مياه النيل إلى اتفاقية محكمة تعالج أزمة سد النهضة، مؤكدًا أن نهر النيل ملك لكل دول المصب وهي (مصر، والسودان، واثيوبيا).

وأكد حمدوك، أن بلاده تعمل جادًا مع شركائه للوصل إلى اتفاقية تضمن مصالح دول النيل من حصتها من المياه.

وأشار إلى أن الاتفاقية لابد أن تضمن كافة الجوانب بما في ذلك ملء وتشغيل سد النهضة.

من جهته، هنأ رئيس الوزراء الاثيوبي أبي أحمد، شعبه باكتمال المرحلة الأولى من تعبئة سد النهضة.

وعلق وزير الخارجية الاثيوبي غيدو أندرغاشو،"أن نهر النيل أصبح بحير ونهرًا جاريًان وهو لنا".

يوم الثلاثاء، أعلنت اديس ابابا، انجاز المرحلة الأولى من ملء خزان سد النهضة، حيثُ تعكف الدولة عليه في توفير ما يقارب 6 آلاف ميغاوات من الطاقة.