ادخل كلمات البحث ...

^200 مثال: حكومة التوافق الفلسطيني

0 نتيجة

الأكثر رواجا Trending

وكالة فلسطين اليوم الاخبارية

3 Menu
  1. الرئيسية
  2. أحداث الساعة
  3. عرض الخبر

الصحة: وفاة مواطن بالخليل بفيروس كورونا يرفع حصيلة الوفيات لـ70

  • فلسطين اليوم - رام الله
  • 09:53 - 23 يوليو 2020
فيروس كورونا فيروس كورونا
تقارير
إعلان شركة جوال
مشاركة

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية اليوم الخميس 23/7/2020، وفاة مواطن من إذنا بالخليل بالضفة المحتلة، مُتأثراً بإصابته بفيروس كورونا.

وأوضحت وزارة الصحة في تصريح مقتضب، أن مواطناً يبلغ من العمر 82 عاماً من إذنا بمحافظة الخليل توفي متأثرا بإصابته بفيروس كورونا.

ووفقاً لوزارة الصحة، فوفاة المواطن ترفع حصيلة حالات الوفاة جراء الفيروس في فلسطين إلى 70 حالة.

وكانت وزارة الصحة الفلسطينية، أعلنت مساء أمس، عن وفاة سيدتين في مدينة الخليل المحتلة متأثرتين بفيروس كورونا القاتل (كوفيد-19).

وأوضحت الوزارة، أن سيدة تبلغ من العمر 44 عامًا وأخرى تبلغ من العمر 66 عامًا وقد توفيتا بعد اصابتهما بفيروس كورونا منذ أيام عدة.

الأكثر مشاهدة

متعلقات