الصحة: وفاة مواطن بالخليل بفيروس كورونا يرفع حصيلة الوفيات لـ70

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية اليوم الخميس 23/7/2020، وفاة مواطن من إذنا بالخليل بالضفة المحتلة، مُتأثراً بإصابته بفيروس كورونا.

وأوضحت وزارة الصحة في تصريح مقتضب، أن مواطناً يبلغ من العمر 82 عاماً من إذنا بمحافظة الخليل توفي متأثرا بإصابته بفيروس كورونا.

ووفقاً لوزارة الصحة، فوفاة المواطن ترفع حصيلة حالات الوفاة جراء الفيروس في فلسطين إلى 70 حالة.

وكانت وزارة الصحة الفلسطينية، أعلنت مساء أمس، عن وفاة سيدتين في مدينة الخليل المحتلة متأثرتين بفيروس كورونا القاتل (كوفيد-19).

وأوضحت الوزارة، أن سيدة تبلغ من العمر 44 عامًا وأخرى تبلغ من العمر 66 عامًا وقد توفيتا بعد اصابتهما بفيروس كورونا منذ أيام عدة.