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أمير الكويت يتجه إلى امريكا لاستكمال العلاج الطبي

  • فلسطين اليوم - الكويت
  • 09:43 - 23 يوليو 2020
أمير الكويت صباح الأحمد الجابر الصباح أمير الكويت صباح الأحمد الجابر الصباح
تقارير
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أفادت مصادر كويتية، اليوم الخميس، بأن أمير الكويت صباح الأحمد الجابر الصباح غادر البلاد متجهًا إلى الولايات المتحدة، وذلك في رحلة علاجية طبية.

وأشارت وكالة الانباء الكويتية "كونا"، أن الأمير صباح الجابر أجرى عملية جراحية الاثنين، مؤكدةً تكللها بالنجاح.

الجدير ذكره، ان وزير شؤون الديوان الاميرية، الشيخ علي جراح الصباح، أكد أن الأمير الصباح سيغادر الكويت، إلى الويلات المتحدة لاستكمال العلاج هناك.

من جهته، أصدر أمر أميري السبت الماضي، بالاستعانة بولي العهد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، لممارسة بعض اختصاصات الأمير الدستورية، مؤقتا.

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