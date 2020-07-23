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سقوط واغماء مفاجئ لمذيع سعودي بسبب حرارة الشمس

  • فلسطين اليوم - وكالات
  • 09:39 - 23 يوليو 2020
اغماء مذيع اغماء مذيع
تقارير
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تفاجأ متابعو التلفزيون السعودي "الإخبارية" بسقوط واغماء أحد المراسلين على الهواء مباشرة، مُتأثراً بقوة أشعة الشمس الحارقة.

فخلال ظهوره على قناة "الإخبارية" في جدة، سقط المذيع عبد الله الغامدي على الهواء مباشرة أرضاً بعد توجيهه سؤالاً لأحد الضيوف، الذي قام بدوره بالإمساك بالمذيع.

 

قال الغامدي بعد استعادته لوعيه، إن وصول درجة الحرارة إلى نحو 50 مئوية تسبب بإعيائه لبضع دقائق، قبل أن يستعيد وعيه.

وطالب ناشطون من الجهات المختصة بتوفير معدات وقائية لازمة لمن يعمل في الميدان، إضافة إلى ضرورة أخذ هذا الطقس بعين الاعتبار عند إعادة الطلبة للمدارس.

.وتتأثر دول الخليج في تموز/ يوليو من كل عام، بطقس حار شديد للغاية، يتجاوز خمسين مئوية.

 

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