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الأوقاف تعلن عن 200 وظيفة بعد عيد الأضحى المبارك

  • فلسطين اليوم - غزة
  • 09:17 - 23 يوليو 2020
وظائف شاغرة وظائف شاغرة
تقارير
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أعلنت وزارة الأوقاف والشؤون الدينية في قطاع غزة اليوم الخميس 23/7/2020، عن نيتها الإعلان عن مسابقة لأكثر من 200 شاغر وظيفي لديها.

وأوضح د.عبد الهادي الأغا وكيل وزارة الأوقاف، في تصريحٍ صحفي، أن وزارته بصدد الترتيبات مع ديوان الموظفين العام للإعلان عن مسابقة لأكثر من 200 شاغر وظيفي بالوزارة وسيعلن عنها خلال الفترة القليلة المقبلة.

وبين، أن هناك ترتيبات مع ديوان الموظفين العام حول المعايير والشكل النهائي للمسابقة وسنعلن عن التفاصيل خلال الشهر القادم والاولوية للذين عملوا على بند البطالة والمقطوعة وسيمنح لهم مميزات مرتبطة بعدد سنوات الخدمة التي قدموها.

وتوقع الأغا، أن يصدر الإعلان عن المسابقة بعد عيد الأضحى المبارك بحيث لا يزيد عن شهر واحد.

وذكر، أن عدد المتطوعين بوزارة الأوقاف، بلغ نحو أكثر1950 متطوع ومتطوعة يعملون بمجالات متعددة، ولهم الحق على أصحاب المرجعيات بالحكومة لإنصافهم وتفكيك أزمتهم.

ولفت الأغا إلى أن الإعلان عن حاجة الوزارة للوظائف توقف منذ عام 2014 حتى العام الحالي 2020 مما دفع الوزارة لفتح باب التطوع، فيما تعاملت الحكومة بجدية مع ملفهم خلال هذا العام لإنصافهم.

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